За первые шесть месяцев текущего года западные страны закупили турецких нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму около 2 млрд долларов, воспользовавшись санкционной лазейкой, сообщила Politico. Издание ссылается на еще не опубликованный доклад Центра исследования энергетики и чистого воздуха и Центра исследования демократии.

В документе отмечается, что поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов из российской нефти выросли в последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.

Этот импорт технически законен, благодаря хорошо известному обходному пути санкций. Хотя ЕС и его западные союзники давно запретили практически весь импорт российской нефти, страны по-прежнему могут покупать топливо российского происхождения, если оно предварительно перерабатывается в другой стране, например в Турции.

Сама Турция и западные партнеры все активнее пользуется этой лазейкой в нефтепереработке, несмотря на неоднократные просьбы Украины закрыть ее. Западные партнеры получают нефтепродукты по сниженной цене (на 10% дешевле, чем из Саудовской Аравии), а Турция получает российскую нефть со скидкой от 5 до 20 долларов за баррель, увеличив ежегодные закупки у России на 34% в 2023 году и на 70% в текущем году.



По данным авторов доклада, один из турецких нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий Азербайджану, на 98% зависит от российской нефти, причем около 73 процентов поставок осуществляется с российского энергетического гиганта «Лукойл», против которого США ввели санкции. Тем не менее почти девять из десяти баррелей с этого нефтеперерабатывающего завода отправляются западным союзникам, поддерживающим Украину.



Хотя политики ЕС и США защищают соглашение о санкциях, утверждая, что оно лишает Москву «премии за переработку» топлива, ископаемое топливо остается спасательным кругом для российской военной машины, отмечает Politico. Согласно анализу, налоговые поступления, собранные Москвой от продажи топлива западным странам, позволили бы России нанимать дополнительно 6 200 солдат в месяц для войны в Украине. При этом западные страны знают об истинном происхождении этого топлива.







Фото: AFP

