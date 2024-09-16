Житель Курска, задержанный за съемку здания ФСБ, вышел из спецприемника после второго «карусельного» ареста

* . Из спецприемника его также увозили в ФСБ и предлагали сотрудничать с силовиками и передавать им информацию об эмигрировавших.

Житель Курска Максим Антипин сообщил, что пережил два ареста подряд и пытки током, сообщило издание

«Я рассказал, что помогал супруге найти ее пропавших родителей из Суджинского района. После этого меня арестовали на 14 суток за «неповиновение полиции». Это полная чушь — задерживали меня мирно, хамили немного мне, но сопротивления я не оказывал. Только отказался разблокировать телефон», — рассказал Максим изданию.



По словам мужчины, после первого задержания его доставили в отдел, где после того как он отказался давать пароль от телефона, его начали бить током. После чего он предоставил пароль.

Силовики пытались найти в телефоне Максима связь с Украиной или командой Навального**. Они задавали ему вопросы о знакомой, которой он отправил видео со зданием ФСБ, и расспрашивали, для чего он посещал пункты выдачи гуманитарной помощи.



Через две недели Антипина доставили из спецприемника в ФСБ для прохождения полиграфа. По дороге мужчине предложили сотрудничество, задали вопросы про его эмигрировавших знакомых.



«Я так понял, что мне предложили стать стукачом. Я мягко отказывался. Прямо мне не говорили, что это сотрудничество, но много спрашивали про моих знакомых. Мне обещали, что если я соглашусь и успешно пройду полиграф, то все у меня будет хорошо», — рассказал Антипин. По его словам, за отказ от сотрудничества ему угрожали карусельными арестами до тех пор, пока он не даст свое согласие.



Во время прохождения полиграфа мужчину спрашивали, сотрудничает ли он с украинской разведкой, про его позицию и контакты за границей. После ему снова назначили 14 суток за «сопротивление полиции».



«До последнего момента были опасения, что сделают какую-нибудь провокацию. Поэтому когда вышел из спецприемника, сразу поспешил сесть в машину к супруге и скорее уехать домой», — сообщил житель Курска.



Жена Антипина Любовь Прилуцкая больше месяца уже не может найти своих родителей, которые жили в селе Заолешенка, расположенном в 7,5 км от границы с Украиной. Чтобы найти своих родителей, она обращалась и в Красный Крест, и в прокуратуру, и к волонтерам различных организаций. Пока территории находятся под оккупацией ВСУ и не открыт зеленый коридор, узнать какую-либо информацию о них невозможно.



Сегодня власти Курской области объявили эвакуацию еще двух районов, после того как Вооруженные силы Украины в конце минувшей недели прорвали границу на новом участке и заняли несколько сел.



Обязательная эвакуация, которая уже затронула 133 тысячи жителей региона, вводится в 15-километровой зоне от границы в Рыльском и Хомутовском районах, сообщил в понедельник губернатор Алексей Смирнов.







*Признано в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: SOTAvision



