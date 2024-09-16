В Москве задержали двух офицеров Минобороны по подозрению во взятке

Следственный комитет задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина по подозрению в получении взяток на сумму свыше 11 млн рублей, сообщили в ведомстве



По версии следствия, представители ОАО «ВНИ проектно-конструкторского института кабельной продукции» и ЗАО ТД «ВНИ проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности» вступили в сговор с Популовским и Зориным «с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки».



По данным СК, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей за обеспечение ими беспрепятственной приемки у указанных предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по заключенным государственным контрактам и договорам, а также осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа. Всего таких контрактов было заключено на сумму более 1,2 млрд рублей.



В ходе следствия фигуранты признали свою вину, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям.

Сегодня также стало известно, что главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны РФ при строительстве центра управления связи. В рамках расследования задержан Роман Безруков — руководитель компании ООО «ЕРСМ Сибири», которая занимается проектированием и строительством мелких, средних и крупных объектов электроэнергетики.



Согласно материалам дела, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков совместно с иными неустановленными лицами вывел в теневой оборот более 993 млн рублей, сообщил ТАСС. Он проводил фиктивные операции под видом закупки материалов, выполнения работ и оказания услуг.

