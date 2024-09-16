Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по статье о военных «фейках», объявила голодовку

В Шипуновском районном суде Алтайского края прошло очередное заседание по делу журналистки RusNews Марии Пономаренко. Ее обвиняют в нападении на двух сотрудников колонии. Это второе уголовное дело возбудили в ноябре прошлого года. Перед заседанием у Марии случилась истерика на фоне фальсификации семи выговоров для перевода журналистки в ШИЗО, о которых она даже не знала, сообщило издание. Кроме того, Пономаренко сообщила, что ее подпись подделана и в заключении «о телесных повреждениях».



«Ваша честь, половина тут моих подписей подделана, подписей сотрудников. Откуда появились семь выговоров, о которых я не знала? У меня такой шок был, когда я это получила! Я обратилась, я вижу по ИК-6, что там происходит, когда надзорный прокурор Черепанов мне лично 14 сентября сказал: «Жалуйтесь, поотписываемся»! Я понимаю, какая реакция будет на местном уровне! Все подписи признают настоящими! Это сто процентов! Семь выговоров! Я согласна... Но я должна знать, за что они... Я имею право знать! Я осужденная... Мне такие взыскания должны комиссионно выноситься... Это офицеры делают!» — высказалась журналистка.



Журналистка также сообщила, что будет голодать до тех пор, пока на заседание не явится прокурор. Сейчас в заседании участвует не основной прокурор, а подменный.



О помещении Марии Пономаренко в штрафной изолятор 22 сентября стало известно 14 сентября. В письме своей подруге Пономаренко добавила, что ей запретили писать о причинах помещения в ШИЗО, а также «высказывать свои мысли о происходящем в России».

В апреле 2022 года Пономаренко задержали в Москве из-за ее мартовской публикации об уничтожении драмтеатра в Мариуполе. Ее поместили под стражу и позже этапировали в СИЗО Барнаула. В феврале 2023 года Ленинский районный суд города вынес приговор — шесть лет колонии.



Фото:RusNews