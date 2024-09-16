В Челябинской школе 13-летний подросток напал на одноклассников с молотком

В 68-й школе Челябинска один из учеников напал на одноклассников на уроке химии, трое школьников пострадали, одна девочка впала в кому. Подозреваемого задержали, у него при себе был молоток, нож и пневматический пистолет, сообщило местное издание 74.ru. СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — заявил губернатор Алексей Текслер, добавив, что на входе установлены рамки металлодетекторов.

По предварительным данным, школьник, напавший с молотком на одноклассников, пытался совершить суицид. Сейчас он также находится в больнице.



У пострадавшей учительницы, которая пыталась отобрать молоток у школьника, травмы головы и перелом пальца. Как пишет Baza, одна из пострадавших, 13-летняя Лера, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна девочка, 13-летняя Маша, находится в отделении нейрохирургии. Baza также сообщила, что после нападения школьник хотел покончить с собой. Он пытался сделать это в туалете, но его остановили сотрудники Росгвардии.

Как пишет Shot, по предварительным данным, подросток был участником «суицидальной игры» и «выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство».

Между тем мама одного из учеников рассказала 74.ru, что сначала родителям ничего не сказали о причинах эвакуации детей. «Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал со школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, с молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой. Вообще там в школе охрана есть, но почему-то так себе. Родителей, главное, в холл не пускают, чтобы подождать своих детей, а в остальном — сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет», — рассказала женщина.

«После ЧП в школе № 68, во исполнение поручений губернатора Челябинской области А. Л. Текслера, с руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажей служб охраны. Комитет по делам образования держит этот вопрос на контроле», — заявила мэр города Наталья Котова. Она также добавила, что завтра в школах города проведут классные часы, где детям расскажут, как можно получить психологическую помощь, в том числе онлайн или анонимно.



Фото:74.ru