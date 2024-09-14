Леонид Невзлин* сообщил, что еще в августе обратился в литовскую полицию из-за подозрений в причастности к нападению на Леонида Волкова**

Бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин сообщил, что написал заявление в криминальную полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению на оппозиционера Леонида Волкова. Текст документа был опубликован изданием SOTA***.

Невзлин и его помощник Роман Желязко обратились в литовскую полицию еще 5 августа. Как утверждается в этом документе, в 2023 году они познакомились с Анатолием Блиновым, который представился адвокатом, способным помочь людям, преследуемым режимом Путина в России, после чего финансировали юридическую помощь Блинова, благодаря этому удалось помочь нескольким активистам покинуть Россию. Однако вскоре коммуникация со стороны Блинова стала «странной и провокационной». Блинов «пытался создать впечатление», что именно он устроил нападение на Волкова, в котором был заинтересован Невзлин. В расследовании ФБК**** Блинов указан как один из организаторов нападений на оппозиционеров.



В письме в литовскую полицию заявители добавили, что готовы передать всю имеющуюся у них информацию о Блинове.



В четверг 12 сентября команда Навального выпустила расследование о причастности Невзлина к нападениям на оппозиционеров. Летом с ними связался Андрей Матус, которого оппозиционеры называют «решалой», связанным с ФСБ. Он сообщил, что Волкова должны были «забить молотками более сильно до инвалидного кресла», а также похитить и вывезти в Россию.

Матус предоставил команде Навального видео, снятые от первого лица участниками нападений на Жданова** в Женеве и жену Миронова* Александру Петрачкову в Аргентине, а также переписки, в которых человек, записанный как Невзлин, обсуждает с «подрядчиком» нападение на Волкова.



The Insider*** и Христо Грозев изучили переписку Леонида Невзлина с организатором нападений на оппозиционеров Анатолием Блиновым и Андреем Матусом. Журналисты изучили несколько тысяч их сообщений за 2023 и 2024 год и пришли к выводу, что переписка «с высочайшей степенью вероятности является подлинной».



В переписке цитируется диалог в Signal между Невзлиным и Певчих, доступ к которому нельзя было получить без физического доступа к гаджетам, а сообщения имеют общие характерные особенности написания слов, присущие Невзлину. Кроме того, отмечают журналисты, переписки содержат тысячи сообщений с четырех аккаунтов, которые должны по смыслу и хронологии стыковаться не только друг с другом, но и с событиями, многих из которых не было в открытом доступе. Безошибочно фальсифицировать такой массив информации было бы крайне сложно.



Кроме того, The Insider связался с главой расследовательского центра «Досье» Кристионасом Кучинскасом, который заявил, что центр получил переписку Невзлина с информацией о нападениях еще в июне, о чем Кучинскас сразу сообщил Михаилу Ходорковскому*.

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Признаны в России «иностранными агентами».

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Признаны в России «иностранными агентами», внесены в список «террористов и экстремистов».

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Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательной» организацией.

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Признаны в России «экстремистской» организацией.