Шесть сотрудников посольства Великобритании в Москве лишили аккредитации, ФСБ обвинила их в «разведывательно-подрывной работе»

ФСБ заявила о получении документальных материалов, свидетельствующих о «координации Великобританией эскалации международной военно-политической обстановки». «Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве ответных мер на «многочисленные недружественные шаги Лондона» МИД России прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве. Утверждается, что в их действиях были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы. Телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ приводит имена дипломатов: это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

ФСБ будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, ведущих подобную деятельность. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями».



Решение о высылке британских дипломатов было принято перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на которой будет обсуждаться вопрос о снятии ограничений на использование западного оружия при ударах по военным целям на территории России.



Накануне Владимир Путин заявив, что снятие ограничений будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте. Власти Великобритании не хотят втягиваться в войну с Россией в Украине, но намерены поддерживать право Киева на самооборону, ответил на это заявление британский премьер Кир Стармер.

