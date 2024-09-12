Российские войска нанесли удар по гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области

12 сентября российская армия артиллерией нанесла удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Донецкой области, сообщила региональная прокуратура.

Сотрудники МККК прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они как раз разгружали доставленную помощь.

В результате атаки на месте погибли мужчины в возрасте 40, 41 и 48 лет. Два человека получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Они доставлены в больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар еще одним российским военным преступлением. «В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать „обе стороны“, то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным — и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира», написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Фото: Прокуратура Донецкой области