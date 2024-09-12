Украина второй день подряд атакует аэродром ядерных бомбардировщиков в Мурманской области

12 сентября два украинских беспилотника были сбиты в Мурманской области в районе Оленегорска, недалеко от военного аэродрома, где размещены бомбардировщики, которые атакуют Украину, сообщают телеграм-каналы. Аэропорты Мурманска и Апатит закрылись.

Украинские беспилотники атакуют регион второй день подряд. Вчера в работе местных аэропортов также вводились ограничения из-за беспилотников. Как сообщает Mash, они были замечены у военного аэродрома Оленья, где размещены стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Издание Baza назвало предполагаемой целью вчерашней атаки главную военно-морскую базу Северного флота в городе Североморске. Губернатор Андрей Чибис утверждал, что все три дроны сбили и что они не нанесли никаких повреждений.

Как пишет Baza, вчера через полчаса после снятия ограничения на использование воздушного пространства в Мурманской области из стрелкового оружия обстреляли легкомоторный самолет — его перепутали с беспилотником.



Первая атака дронов на Мурманскую область состоялась 21 августа.





