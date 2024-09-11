Апелляционный суд в Сербии отменил экстрадицию белорусского журналиста Андрея Гнёта и вернул дело в Верховный суд

Об этом со ссылкой на адвоката Филипа Софиянича сообщил RusNews. «Решение об отмене решения опубликовано на сайте Апелляционного суда, и оно отменяет решение суда первой инстанции об экстрадиции Андрея Гнёта в Белграде», — заявил адвокат Андрея Гнёта.

Сообщается, что по решению Апелляционного суда дело Гнёта в третий раз возвращается в Верховный суд Белграда для повторного рассмотрения. Белорусский активист находится под домашним арестом до 30 октября, после чего мера должна быть отменена.

Гнет был задержан в Сербии по международному ордеру на арест, выданному в Беларуси по обвинению в экономическом преступлении — уклонении от уплаты налогов на сумму, эквивалентную 300 тысяч евро. Он прилетел в Сербию из Таиланда, где проживал после отъезда из Беларуси в 2021 году. Интерпол позже аннулировал ордер. Однако сербские суды все равно сочли, что условия для экстрадиции соблюдены.



Оппозиционер провел семь месяцев в белградской тюрьме, а в июне был переведен под домашний арест. В Апелляционный суд его дело поступило после жалобы адвокатов на майское решение Высшего суда Белграда, постановившего выдать журналиста Белоруссии.

Андрей Гнёт является основателем SOS-BY — YouTube-канала Свободного Объединения Спортсменов Беларуси, выступающих против репрессий. Правозащитники считают дело против журналиста политически мотивированным.



Фото: RusNews