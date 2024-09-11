Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал вернуть Крым Украине, заявив, что это «требование международного права»

«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права», — заявил турецкий президент. По его мнению, война в Украине должна завершиться «справедливым» миром, в рамках которого Киев должен вернуть аннексированный Россией Крым, пишет портал TRT Haber.

Мировое соглашение, по мнению Эрдогана, должно быть заключено на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Россия аннексировала полуостров в 2014 году — за восемь лет до полномасштабного вторжения в Украину. Турция не признала присоединение Крыма к России и считает его незаконным.

В начале этого года Эрдоган предлагал Москве и Киеву провести саммит по урегулированию военного конфликта. После этого в СМИ появился проект мирного договора, который разработали турецкие власти. План включал в себя обязательное проведение в 2040 году в Украине референдума о внешнеполитическом курсе государства. Также референдумы должны пройти на всех территориях страны, которые останутся оккупированными на момент заморозки войны.



Фото: Anadolu