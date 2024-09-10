В Кемеровской области четверо подростков подожгли тепловоз по поручению «анонимного куратора»

Четверо подростков задержали в Ленинск-Кузнецке Кемеровской области по обвинению в поджоге тепловоза по заданию «анонимного куратора», которого якобы один из них нашел в Интернете. Тот обещал им за эту «подработку нелегальным способом» 100 тысяч рублей, сообщил портал Prokuzbass.

Подростки залезли на территорию предприятия с легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли тепловоз, записав свои действия на видео.

Ущерб от пожара составил около 4 миллионов рублей. Против подростков возбудили уголовное дело об «умышленном уничтожении или повреждении имущества». На время следствия они находятся под домашним арестом.



В конце августа в Башкирии школьники устроили пожар на платформе железнодорожной станции, сняли все на видео и опубликовали в соцсетях. Так как ущерб оказался незначительным, родители школьников отделались административными протоколами о ненадлежащем исполнении обязанностей.



Правозащитники отмечают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину спецслужбы стали в некоторых случаях сами фальсифицировать дела, представляясь «кураторами» и представителями «украинской разведки» и провоцируя людей, чтобы потом обвинить в приготовлении к теракту или сотрудничестве на конфиденциальной основе.

