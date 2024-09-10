Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил России

После пресс-конференции госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, на которой они подтвердили информацию о поставках иранских баллистических ракет России, Великобритания представила новый санкционный список, в который вошли юридические лица из России и Ирана, а также пять морских судов.

В отношении России санкции введены против командования Воздушно-космических сил, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации.



Помимо этого санкции были введены против пяти морских судов за оказание военной поддержки России и в отношении семи юридических и физических лиц из Ирана также за оказание помощи России. В частности, под санкции попала Baharestan Kish Company, которая занимается производством беспилотников.





