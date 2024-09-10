США обвинили Иран в поставке баллистических ракет в Россию и пообещали ввести санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в поставках баллистических ракет малой дальности в Россию для использования в войне с Украиной и пригрозил санкциями, он сделал это заявление в Лондоне, где его британский коллега также пообещал ввести дополнительные санкции против Ирана, пишет The New York Times. Блинкен заявил, что санкции будут включать меры против Iran Air, главной авиакомпании страны.

«Россия, скорее всего, применит ракеты «в течение нескольких недель в Украине против украинцев», — сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и добавил, что Соединенные Штаты поделились со своими союзниками разведывательной информацией об этих ракетах, дальность действия которых составляет 120 км. Поставки из Ирана позволят России развернуть некоторые из своих ракет большей дальности против более глубоких целей в Украине, а не использовать их для атак малой дальности, считает Блинкен. «Это определенно значительная эскалация», — поддержал коллегу Лэмми.



Два дипломата также заявили, что на этой неделе они совершат совместный визит в Украину в знак солидарности, это будет первый совместный визит в военное время.



Высказывания госсекретаря стали первыми публичными комментариями США по поводу ракетной помощи из Ирана. До этого в СМИ было множество сообщений о поставках ракет. Издание The Wall Street Journal 6 сентября написало со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников, что Иран уже отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности. CNN, ссылаясь на два источника в разведке, сообщило, что Иран «уже доставил» России баллистические ракеты ближнего радиуса действия для применения их против Украины.



В августе Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке писало, что Иран все же планирует передать РФ сотни баллистических ракет Fath-360 малой дальности со спутниковым управлением. В начале сентября эту информацию подтвердило и агентство Bloomberg.

В последние дни американские и европейские чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что Иран отправил России сотни баллистических ракет малой дальности, несмотря на предупреждения, сделанные в этом году Соединенными Штатами и странами-союзниками, что они введут дополнительные экономические санкции против Ирана, если он сделает такой шаг.



Как пишет NYT, на протяжении многих лет и при республиканской, и при демократической администрации США вводили жесткие санкции против Ирана за его военную деятельность на Ближнем Востоке, но эти санкции мало что сделали для сдерживания враждебных действий иранского правительства.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался об анонсированных санкциях США против Ирана за поставки баллистических ракет в Россию. «Санкции против Ирана за поставки России баллистических ракет — это хорошо. Но также нужно разрешение на использование западного оружия по военным целям на территории РФ, передача более дальнобойных ракет и усиление нашей ПВО», — написал Ермак в своем телеграм-канале.



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