Объявления о наборе на войну по контракту появились и на Avito

«Верстка»* нашла объявления о наборе танкистов и связистов для службы в Курской области, требуются также операторы дронов и артиллеристы.

Объявления в аккаунте ZOV Родины начали появляться в конце августа. Среди позиций, которые ищет работодатель — «связист в Курск» и «танкист». Адреса, указанные в объявлениях, совпадают с адресами военкоматов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске, отмечает издание. «Xoчeшь стать желeзным гeроем и получить 2 300 000 pублей? Пpисоeдиняйся к нам на CВO или в Kуpcкoй oбласти в роли танкистa», — цитируют журналисты одно из объявлений.



Потенциальным контрактникам предлагают «официальное трудоустройство» в Минобороны, месячную зарплату в 275 тысяч рублей, сохранение прежнего рабочего места, а также «работу в команде высококлассных специалистов».

Корреспондент «Верстки» под видом соискателя связался с двумя вербовщиками, контакты которых были указаны в объявлениях, они сообщили, что можно заключить контракт для службы в Курской области, но для этого нужно приехать в военкомат Набережных Челнов. По его словам, сейчас идет «срочный набор» водителей, операторов дронов, а также военнослужащих в артиллерию и ремонтный батальон. Контракт якобы заключается на один год «без пролонгации». Вербовщик добавил, что также предоставляются билеты до Набережных Челнов, «питание и проживание».

«Важные истории»** подсчитали, что темпы набора на контракт выросли шесть раз по сравнению с 2023 годом. За первое полугодие текущего года контракт заключили 166,2 тысячи человек. Дмитрий Медведев заявлял, что к июлю 2024-го по контракту пошли служить около 190 тысяч человек.



Чтобы привлечь россиян на войну, власти поднимают выплаты за подписание контракта: в августе 2024-го федеральная выплата выросла со 195 тыс. до 400 тыс. рублей, а региональные в среднем в четыре раза.



*

Признана в России «иностранным агентом».

**

Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.