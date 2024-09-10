Генпрокурор Украины заявил, что следствие выяснило, кто отдал приказ выпустить ракету по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил во вторник, что Киев подозревает высокопоставленного командира российских ВВС в том, что он отдал приказ нанести ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в центре Киева в июле, сообщает Reuters. Костин не назвал имя военного, но отметил, что Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордер на его арест после доказательств, что командир отдал приказ о пуске крылатой ракеты Х-101 с российского бомбардировщика в 10.45 утра 8 июля, в день удара.

Заявление генпрокурор Украины сделал вместе с прокурором МУС Каримом Ханом, на фоне разрушенной клиники. «Мы продолжаем расследование, чтобы найти других людей, ответственных за удар по «Охматдету», — сказал Костин журналистам. Хан добавил, что ракета Х-101 запущенная по детской больнице полностью идентифицирована.

Андрей Костин, возглавляющий украинскую кампанию по судебному преследованию предполагаемых военных преступлений российских войск, заявил, что в настоящее время расследуется более 140 000 дел.



За время войны в Украине МУС выдал ордера на арест шести российских чиновников, включая Владимира Путина. В прошлом году Путин и российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова были обвинены судом в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины. В марте МУС выдал ордер на арест генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, заявив, его подозревают в военных преступлениях, в том числе в приказе о нанесении ударов по энергетической системе Украины.



Россия отвергла ордера МУС на арест за военные преступления назвав это предвзятой западной кампанией по дискредитации России. Российские официальные лица утверждают, что такие ордера не имеют реального влияния на ситуацию в мире, поскольку Москва не является членом суда, как и другие крупные державы, такие как США и Китай. При этом Монголия, которая является членом МУС, не арестовала Путина, когда он приехал в страну с официальным визитом.

8 июля Россия провела массированную ракетную атаку по Украине, под удар попали Киев, Кривой Рог и Днепр. Погибли 44 человека, 196 получили ранения. В результате атаки был разрушен токсикологический корпус крупнейшей детской больницы Украины «Охматдет», в которой осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга.



Всего на момент удара в медучреждении было 600 пациентов. 32 человека получили ранения, среди них восемь детей. Погибло четыре человека, из них два ребенка.



Фото: Reuters