Роскомнадзор планирует модернизировать систему блокировок запрещенного контента, что приведет к потере эффективности VPN-сервисов

Роскомнадзор может потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи, сообщил Forbes.

В РКН поясняют необходимость модернизации растущим объемом интернет-трафика, новые меры позволят эффективнее бороться с VPN-сервисами.

Как пишет издание, которое ознакомилось с федеральным проектом «Инфраструктура кибербезопасности», ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи согласно закону «о суверенном Рунете», вступившему в силу 1 ноября 2019 года. Они фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и «замедляют» те или иные ресурсы. Подконтрольные РКН службы самостоятельно устанавливают и обслуживают ТСПУ, а операторы часто жалуются, что они сами не знают, что РКН делает с трафиком на их же сетях.



Как пишет издание, система блокировки интернет-ресурсов была достроена год назад. В октябре 2023 года глава РКН Андрей Липов отчитался о том, что российский сегмент интернета полностью оборудован ТСПУ. В июне этого года об успешном импортозамещении оборудования ТСПУ рассказал директор центра специальных проектов Главного радиочастотного центра при РКН (ГРЧЦ) Сергей Темный, по его словам, с этого года ГРЧЦ уже не приобретает иностранное оборудование для ТСПУ.



Эксперты «Роскомсвободы»* считают, что в результате модернизации ТСПУ будет эффективнее блокировать и «замедлять» неугодные ресурсы. Модернизация может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту, считает эксперт юридической фирмы DRC Кира Таран.



Генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров также считает, что модернизация приведет к обходу блокировок, но все же оставит эту возможность: «Это будет война меча и щита, кошек и мышей. Технически можно достигнуть блокировки 90% трафика VPN-сервисов. При этом у тех, кто захочет получать доступ к заблокированным ресурсам, такая возможность технически останется, но станет сложнее и дороже».







*Признаны в России «иностранным агентом».

