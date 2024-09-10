В Новосибирске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за «самоволку»

Суд в Новосибирске приговорил рядового Никиту Коломойца к шести годам колонии за неоднократное самовольное оставление части в период мобилизации, сообщила пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.

Как указано в сообщении суда, военнослужащий в сентябре 2022 года не явился в воинскую часть на службу, объявившись в феврале 2023 — сам пришел в военную комендатуру. В октябре того же года Коломоец сбежал из части, сотрудники военной комендатуры нашли его в феврале 2024 года. В мае 2024 года Коломоец снова покинул свою часть, а вернулся туда в июне. Всего за два с половиной года «спецоперации» военный отсутствовал в части около года, за что получил шесть лет колонии общего режима.

Российские суды постоянно выносят приговоры военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Чаще всего — это реальные сроки в колонии, иногда — условные. С начала полномасштабной войны против Украины и по июнь этого года более 10 тысяч российских военных предстали перед судом за самовольный отказ от службы. Статью ввели через три дня после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, однако количество приговоров резко увеличилось в 2024 году.

Как выяснила «Медиазона»*, в марте 2024 года российские военные суды вынесли 684 приговора по статье о самовольном оставлении части, примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день.

Солдат чаще всего судят за «самоволку», потому что по этой статье им можно присудить условный срок и вернуть на фронт или в часть, даже против их желания. При этом по еще одной статье о неисполнении приказа наказание значительно мягче, но российские военные предпочитают сбегать из военной части, чем отказываться ехать воевать в Украину.





*Признана в России «иностранным агентом».

