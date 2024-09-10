«Важные истории»*: ФСИН массово предлагает заключенным-иностранцам отправиться отбывать наказание на родине

Сотрудники ФСИН в колониях обходят заключенных из Украины, Беларуси, стран Центральной Азии и западных стран с предложением написать согласие на отправку на родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом «Важным историям» рассказали правозащитник Иван Асташин и источник в одной из колоний.

К Асташину обратился гражданин Украины, который попал в ИК-8 Воронежской области еще до полномасштабной войны в Украине. Он долгое время добивался права отбывать наказание на родине, а на днях к нему пришел начальник отряда и предложил написать заявление на отправку в Украину. По его словам, руководство службы исполнения наказаний решило выслать осужденных иностранцев из всех пенитенциарных учреждений, опасаясь повторения недавних терактов в СИЗО Ростова-на-Дону и ИК-19 Волгоградской области.



Источник издания в ИК-17 Мордовии также сообщил, что руководство колонии вызвало к себе всех заключенных-иностранцев и предложило написать аналогичные заявления. Собеседник отметил, что ранее из колонии часто отправляли домой граждан Кыргызстана, сейчас трое оставшихся также ждут отправки. Помимо граждан стран бывшего СССР, заявление на отправку на родину в этой колонии написали двое граждан США, осужденных по статьям о распространении наркотиков и, предположительно, изнасиловании, а также гражданин Польши Мариан Радзаевски, которого в 2019 году приговорили к 14 годам колонии за шпионаж, при этом по данной статье не предусмотрена процедура передачи на родину для отбывания наказания. Асташин объясняет это тем, что сверху просто прислали разнарядку на всех иностранцев, а на местах не стали разбираться в нюансах.

Адвокат правозащитной организации «Первый отдел»** Евгений Смирнов в беседе с «Важными историями» предположил, что передачу заключенных на родину могут оформить как простую депортацию, так как для экстрадиции нужен запрос от другой страны на выдачу заключенного.

За лето заключенные захватили заложников в двух колониях. 16 июня шестеро арестантов СИЗО-1 Ростова, действуя от имени «Исламского государства»***, взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. При штурме пятерых террористов убили, одного ранили. 23 августа в ИК-19 Суровикино Ростовской области четверо уроженцев Таджикистана и Узбекистана, также от имени ИГ, взяли в заложники пятерых сотрудников колонии и несколько заключенных. Четверых ФСИНовцев они убили, после штурма на видео также попали тела заложников из числа заключенных.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признан в России «иностранным агентом».

***Признано террористической организацией.