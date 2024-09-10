Три года за антивоенные надписи на бирках от ключей получил сотрудник конструкторского бюро в Подмосковье

Дубненский городской суд назначил три года лишения свободы Сергею Красюку, сотруднику конструкторского бюро «Радуга», специализирующегося на создании крылатых ракет, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*. Поводом стали антивоенные надписи на бирках ключей предприятия: «Слава Украине», «Победа будет у Украины», «Путин вор». Красюка признали виновным в «дискредитации армии», повлекшей помехи работе.

Обвинение запрашивало год колонии, однако суд решил ужесточить наказание. Кроме того, мужчине на три года запретили заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса. До приговора Красюк находился под домашним арестом, после приговора он был взять под стражу в зале суда.



По версии следствия, в конце января или начале февраля Красюк нанес антивоенные надписи на бирки ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов в ГКБ «Радуга». После обнаружения надписей начальник охраны распорядился провести «мероприятия по блокировке дверей» и полную эвакуацию сотрудников завода. Время простоя предприятия в результате эвакуации составило 50 минут и привело к ущербу в 237 тысяч рублей, что и стало поводом для преследования мужчины по второй, более тяжкой части статьи о «дискредитации».



Адвокат Красюка Наталья Тихонова рассказала, что суд по непонятной причине счел, что ее подзащитный отрицал вину. На самом деле вину Красюк признал, в содеянном раскаялся и возместил ущерб оборонному предприятию в полном объеме еще на стадии предварительного расследования по делу. Представитель оборонного завода в судебном заседании пояснила, что вред предприятию возмещен в полном объеме, и гражданского иска заявлено не будет. Кроме того, на иждивении у Красюка имеется двое несовершеннолетних детей.

Адвокат планирует обжаловать приговор.



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Признан в России «иностранным агентом».