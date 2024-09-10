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#Новости

Три года за антивоенные надписи на бирках от ключей получил сотрудник конструкторского бюро в Подмосковье

10.09.2024

Суд назначил больше, чем просило обвинение

Дубненский городской суд назначил три года лишения свободы Сергею Красюку, сотруднику конструкторского бюро «Радуга», специализирующегося на создании крылатых ракет, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*. Поводом стали антивоенные надписи на бирках ключей предприятия: «Слава Украине», «Победа будет у Украины», «Путин вор». Красюка признали виновным в «дискредитации армии», повлекшей помехи работе.

Обвинение запрашивало год колонии, однако суд решил ужесточить наказание. Кроме того, мужчине на три года запретили заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса. До приговора Красюк находился под домашним арестом, после приговора он был взять под стражу в зале суда.

По версии следствия, в конце января или начале февраля Красюк нанес антивоенные надписи на бирки ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов в ГКБ «Радуга». После обнаружения надписей начальник охраны распорядился провести «мероприятия по блокировке дверей» и полную эвакуацию сотрудников завода. Время простоя предприятия в результате эвакуации составило 50 минут и привело к ущербу в 237 тысяч рублей, что и стало поводом для преследования мужчины по второй, более тяжкой части статьи о «дискредитации».

Адвокат Красюка Наталья Тихонова рассказала, что суд по непонятной причине счел, что ее подзащитный отрицал вину. На самом деле вину Красюк признал, в содеянном раскаялся и возместил ущерб оборонному предприятию в полном объеме еще на стадии предварительного расследования по делу. Представитель оборонного завода в судебном заседании пояснила, что вред предприятию возмещен в полном объеме, и гражданского иска заявлено не будет. Кроме того, на иждивении у Красюка имеется двое несовершеннолетних детей.

Адвокат планирует обжаловать приговор.

*Признан в России «иностранным агентом».
Фото: ASTRA

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