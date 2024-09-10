Генпрокуратура решила отменить часть решений о реабилитации жертв политических репрессий

Генпрокуратура опубликовала проект поправок в приказ 2008 года о жертвах политических репрессий. Они предлагают «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене» решений о реабилитации советских политзаключенных, которых современное российское государство считает «изменниками Родины», виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях, «военными преступниками» и «пособниками нацистов». Как именно власти РФ будут оценивать степень «виновности» того или иного репрессированного, не уточняется.

В документе прокуратура ссылается на изменения, которые правительство внесло летом в «Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». Оттуда были дословно взяты формулировки для проекта нового приказа.



Из концепции убрали информацию о том, что репрессии были «массовыми», а также тезис о недопустимости их оправдания или отрицания, обратил внимание депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский*. В подписанном премьером Михаилом Мишустиным документе говорилось, что объявленная в 1955 году в СССР всеобщая амнистия «привела к реабилитации по формальным критериям и обелению пособников нацистов и изменников Родины, служивших в прибалтийских, украинских и иных карательных подразделениях, сформированных по национальным признакам, участников подпольных националистических и бандитских формирований».

«В нынешней редакции формулировки настолько обтекаемы, что остается неизвестным, кто именно проводил репрессии, кто несет за них ответственность, в чем именно они заключались, кого и в каком количестве они коснулись и кто и в каком количестве был реабилитирован», — резюмировал правки Борис Вишневский, отметив, что есть все основания полагать, что мотивы пересмотра будут сугубо политическими.

Кроме того, из преамбулы документа убрали утверждение, что «Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий». Больше нет информации о репрессиях представителей религиозных конфессий, дореволюционной элиты, насильственной коллективизации и голоде.



Согласно проекту Генпрокуратуры, СМИ будут обязаны рассказывать о новых решениях по отмене реабилитаций в соответствии с ч. 3 ст. 67 Конституции РФ, которая гарантирует защиту «исторической правды». Эту статью добавили в конституцию в 2020 году пакетом вместе с «обнулением» сроков президентства Владимира Путина. Кроме того, новые решения ведомств о «дереабилитации» будут направляться другим странам через МИД РФ.



Генпрокурор Игорь Краснов называет проект «организационно-штатными мероприятиями», вызванными изменением Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.



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Признан в в России «иностранным агентом».

Фото: Огонек