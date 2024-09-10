Украинские беспилотники атаковали Московскую область, есть попадания в многоквартирные дома, погибла женщина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотники попали в многоквартирные дома в Раменском, начался пожар. По данным ASTRA, в Раменском после атаки беспилотника горели три жилых дома.

Изначально губернатор сообщил о гибели 9-летнего ребенка, но потом опроверг собственную информацию. Погибла 46-летняя местная жительница, это первый случай гибели от БПЛА в московском регионе. Еще четыре человека получили ранения. Телеграм-канал SHOT сообщил о пяти пострадавших. Телеканал подмосковных властей «360» написал о 12 пострадавших.

Жителей поврежденных из-за атаки домов эвакуировали в пункты временного размещения, по данным губернатора, там находится больше 40 человек.



Утром на фоне атаки в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на работу. Один из сбитых беспилотников упал на территорию аэропорта Жуковский.



Власти округа Домодедово также перекрывали движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы — там нашли обломки беспилотника.

Минобороны РФ отчиталось о 144 дронах, сбитых в девяти регионах страны. Согласно пресс-релизу министерства, большинство беспилотников — 72 — сбили над Брянской областью, еще 20 — над Московской областью, а остальные — над территорией Курской (14), Тульской (13), Белгородской (8), Калужской (7), Воронежской (5), Липецкой (4) и Орловской (1) областей.





Фото: ASTRA











