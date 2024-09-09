В 2024 году количество заключенных контрактов с Минобороны увеличились в шесть раз по сравнению с прошлым годом

Темпы набора на контракт выросли шесть раз по сравнению с 2023 годом, подсчитали «Важные истории»*. Тогда за первое полугодие россияне подписали 26,7 тысяч новых контрактов, в 2024 году, согласно бюджету, за первое полугодие контракт заключили 166,2 тысячи человек. Дмитрий Медведев заявлял, что к июлю 2024-го по контракту пошли служить около 190 тыс. человек.

При этом, как отмечает издание, эти данные могут не отражать точное число набранных контрактников за квартал из-за возможных задержек с выплатами: если человек подписал контракт в марте, а деньги получил в апреле, то он попадет в статистику уже за второй квартал.

Ранее «Важные истории» рассказывали, что данные Минобороны о числе контрактников могут быть завышены в полтора раза: к апрелю 2024 года выплату за заключение контракта получили 426 тысяч россиян, а ведомство отчиталось о 640 тысячах новых контрактников.

Чтобы привлечь россиян на войну, власти поднимают выплаты за подписание контракта: в августе 2024-го федеральная выплата выросла со 195 тыс. до 400 тыс., а региональные в среднем в четыре раза.

В 15 регионах одна лишь региональная выплата достигла миллиона или превышает эту сумму. Самые высокие региональные выплаты — в Москве (1,9 миллиона рублей) и Санкт-Петербурге (1,7 миллиона рублей). Вместе с федеральной выплатой в трети российских регионов новые контрактники получат 1 миллион рублей и больше. В трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Карачаево-Черкесии — контрактники в сумме получат от 2 миллионов рублей и выше.

Как пишет «Верстка»**, интерес к службе по контракту в России вырос на треть на фоне повышения выплат и наступления ВСУ в Курской области. После того как в июле власти увеличили региональные и федеральные выплаты за подписание контракта с Минобороны, а ВСУ начали наступление в Курской области, интерес к службе по контракту в среднем по стране вырос почти на 36%, как показывает поисковая статистика «Яндекса». За июль число запросов с сочетанием «служба по контракту» составило 190,6 тысячи, в августе оно увеличилось до 260,3 тысячи запросов.

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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**

Признана в России «иностранным агентом».