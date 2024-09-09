Невеселые старты: на «выборах» губернаторов переизбрались все кандидаты Кремля и подавляющее большинство участников войны в Украине

Все врио губернаторов победили в своих регионах, набрав около 80%. Самый низкий результат у губернатора Петербурга Александра Беглова (59,34%), самый высокий — у главы Курганской области Вадима Шумкова (85,17%). У ЛДПР забрали Хабаровский край, а в Курской области, где идут боевые действия, поставили рекорды по явке в первый же день трехдневного голосования.

У представителей «новой элиты» — участников «СВО» такая же успешная статистика. Из 380 участников войны, выдвинутых ЕР на выборах разного уровня, мандаты получат 308 человек, что составляет 81%. Всего, по подсчетам «7×7»*, в выборах участвовали 423 «героя СВО». Они выдвигались также от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».



Несмотря на рекордное сокращение конкуренции при зачищенном политическом поле и старания властей сделать из выборов «веселую процедуру с пирожками», на избирательных участках по-прежнему с угрозами выгоняли наблюдателей, их задерживала полиция. В Казани на одном из УИКов при полном отсутствии противодействия со стороны членов комиссии и правоохранительных органов 15 «добровольцев» военных угрозами и психологическим давлением выгнали члена комиссии из помещения для голосования.



Независимого члена избирательной комиссии Александра Нестеренко задержали за «возбуждение ненависти и вражды» и отправили в СИЗО, поводом стали пять украинских песен, опубликованных им во «ВКонтакте» два года назад, о чем силовики вспомнили в первый день голосования.

В воскресенье глава муниципального округа в Санкт-Петербурге плеснул кипятком в лицо члену избирательной комиссии, в результате активиста госпитализировали, чиновник не «пострадал», рассказал проект «ОВД-Инфо»*.

В Севастополе на избирательном участке правозащитник и юрист Владимир Новиков вскрыл вены в присутствии силовиков, сообщил RusNews. По словам Новикова, «правоохранительные органы г. Севастополя и судья Ленинского района довели его своими незаконными действиями против правосудия, личных прав и свобод». Утром того же дня неизвестные залили его замки неизвестным веществом, чтобы он не смог выйти.

Одной из характерных особенностей прошедших выборов стало рекордное сокращение числа желающих в них участвовать, отметили эксперты движения «Голос»*. На это в том числе повлияла практика возбуждения уголовных дел по разным поводам против представителей оппозиции. Для сравнения, на аналогичных выборах в 2019 году показатель выдвижения кандидатов в губернаторы был почти в полтора раза выше. На выборах депутатов региональных парламентов было выдвинуто в среднем 6,3 партийных списка на регион — это самый низкий показатель с момента проведения партийной реформы в 2012 году.



Также «Голос» отметил, что наблюдатели сталкивались с ограничениями в работе: им не давали знакомиться со списками избирателей, их ограничивали в перемещениях и возможности фото- и видеосъемки на участках. Члены комиссий отказывались принимать от них жалобы, оказывая на наблюдателей давление, в том числе с вовлечением полиции. Символом нынешних дней голосования «Голос» считает видеозапись с одного из избирательных участков Санкт-Петербурга, на которой председатель комиссии предлагает наблюдателям писать жалобы после того, как решил уехать в одиночку на «надомное» голосование: «Пишите, нам все равно ничего не будет».





*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Dmitri Lovetsky/AP