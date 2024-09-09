77-летнему новосибирскому ученому Анатолию Маслову утвердили приговор в 14 лет колонии за «госизмену»

Апелляционный суд оставил без изменений приговор новосибирскому физику, главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолию Маслову, сообщил RusNews. В мае суд в Санкт-Петербурге приговорил его к 14 годам колонии по делу о «госизмене».

Ученого задержали в июле 2022 года. По версии ФСБ, Маслов в 2014 году передал немецкой разведке секретные научные разработки, связанные с гиперзвуком. Новосибирское издание Academinfo писало, что ученого подозревают в передаче секретных данных о гиперзвуке китайским коллегам. Дело рассматривается в Санкт-Петербургском городском суде в закрытом режиме.



Прокурор запрашивал ученому наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, штрафа в 500 тысяч рублей и полутора лет ограничения свободы. Адвокаты Маслова считают, что ученый не сможет отбыть даже половины срока — у него серьезные проблемы со здоровьем. В начале этого года ученый пережил сердечный приступ в СИЗО, однако не был госпитализирован.



Сам Маслов отрицает все обвинения в свой адрес. В мае 2023 года коллектив СО РАН опубликовал открытое письмо в защиту ученых, обвиняемых в «госизмене». Помимо Маслова 275-ю статью вменили его коллегам Дмитрию Колкеру (умер в СИЗО «Лефортово» в июле 2022 года), Александру Шиплюку и Валерию Звегинцеву.



По теме гиперзвука в России осудили уже более десяти ученых из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.





Фото: Институт теоретической и прикладной механики им С.А. Христиановича СО РАН





