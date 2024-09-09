Принуждение к браку: в Госдуме предложили отправлять к психологу тех, кто хочет развестись

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому супруги, подавшие на развод, будут обязаны пройти обязательную процедуру примирения, предшествующую бракоразводному процессу. В пояснительной записке указано, что супруги «не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака», а «потребность в социальных услугах определяется в том числе наличием внутрисемейного конфликта». Как предполагают авторы, принятие законопроекта укрепит институт брака.

Инициатива выдвинута в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В настоящем законодательстве при рассмотрении дела о расторжении брака без согласия одного из супругов суд вправе принять меры к примирению и отложить решение на три месяца. Теперь это предлагается распространить и на те случаи, когда оба супруга согласны, и сделать эту процедуру обязательной.

Как пишет «Коммерсант», в России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно по поводу гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам, в том числе в связи с расторжением брака. Однако процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью.

Как заявила «Коммерсанту» глава думского комитета по делам семьи Нина Останина, услуги медиаторов в случае разводов должно оплачивать государство. Она считает, что это не является вмешательством в частную жизнь, так как «речь идет как раз о случаях, когда в семье появилась трещина».