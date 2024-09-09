Заочно арестованную в России по делу о повторной «дискредитации» армии Лидию Прудовскую лишили родительских прав

Уроженку Архангельска Лидию Прудовскую, заочно арестованную в России по делу о «повторной дискредитации» армии, лишили родительских прав на 12-летнего приемного сына, который находится в семье уже больше десяти лет, с 11 месяцев, пишет «Новая-Европа»*.

Органы опеки Архангельской области мотивировали свои действия тем, что Прудовская якобы ненадлежащим образом исполняла обязанности приемного родителя: она должна была известить органы опеки и попечительства о перемене места жительства подопечных на следующий день после даты отъезда с прежнего места жительства. Однако она не смогла этого сделать, так как ей с детьми пришлось уехать из страны из-за уголовного преследования. В начале марта этого года Прудовская вместе со своими детьми покинула Россию, в то время дело против нее уже рассматривалось по существу в суде города Мирный в Архангельской области.

19 марта суд приостановил процесс, объявил Прудовскую в розыск и заочно арестовал ее на два месяца с момента ее задержания, поскольку она нарушила подписку о невыезде. Сейчас Прудовская находится вместе с детьми в безопасной стране. В случае возвращения в Россию приемный сын Лидии будет изъят из семьи и отправлен в детский дом.

Уголовное дело против Прудовской возбудили в июне 2023 года из-за ее антивоенных публикаций на личной странице «ВКонтакте». Помимо нее на допрос в СК вызвали также ее детей 9 и 11 лет. Ее на допросы не пустили, функции законного представителя следователь на время следственных действий возложил на представителя органа опеки.

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Признана в России «нежелательной» организацией.