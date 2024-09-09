В Никополе в результате российского обстрела погибла 16-летняя девочка

Российская армия при помощи артиллерии обстреляла город Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак.

По его информации, российские военные выпустили в сторону Никополя около десятка снарядов, в результате погибла 16-летняя девочка и еще три человека пострадали. Тело погибшей достали из-под завалов, девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.



Среди троих пострадавших — 79-летний и 74-летний мужчины и 66-летняя женщина, у них осколочные ранения. Из-за обстрела повреждения получили частные дома.

Также российской армией были атакованы энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, сообщили в Минэнерго Украины.



В Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.

В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, электричество пропало у 3,1 тысячи абонентов в трех населенных пунктах.

В воскресенье вечером российская армия обстреляла город Дергачи, под удар попал частный сектор, погибла женщина 76 лет, по меньшей мере 10 человек получили ранения.





Фото: ТГ Сергей Лисак



