Сотрудника российских спецслужб Павла Рубцова разоблачили при помощи программы Pegasus

Улики против Павла Рубцова (Пабло Гонсалеса), гражданина Испании и России были получены благодаря израильской системе дешифровки Pegasus, пишет El Independiente. Информация, согласно которой он является офицером российской военной разведки, была собрана несколькими странами НАТО и попала в руки польского Бюро внутренней информации (ABW).

Осенью 2023 года о заражении своих телефонов Pegasus сообщили несколько журналистов российских независимых изданий, в частности издатель Meduza* Галина Тимченко**, автор «Радио Свобода»* Евгений Эрлих и гендиректор «Новой газеты Европа»*** Мария Епифанова.

Pegasus — сложное программное обеспечение для наблюдения, созданное израильской частной охранной компанией NSO Group. Оно получает удаленный доступ к информации на мобильных устройствах. Активируется она путем отправки сообщения в WhatsApp или звонка на телефон, который нужно расшифровать. При этом даже не обязательно отвечать на звонок. Она также действует как геолокатор.

Как пишет испанское издание, возможно Пабло Гонсалес был установлен удаленно, но также известно, что украинская разведка перехватила его в начале февраля 2022 года, когда он находился в Украине. Он был арестован и обвинен в шпионаже, но вскоре отпущен. Затем испанская разведка допросила его окружение в Барселоне. Несмотря на это предупреждение, Пабло Гонсалес решил вернуться в Польшу, как только Россия вторглась в Украину.



При аресте он заявил, что хотел сделать репортаж о прибытии украинских иммигрантов в Польшу. При нем польские власти нашли испанские и российские документы. В Испании в ходе расследования его счетов был обнаружен ежемесячный доход из России, который Пабло Гонсалес объяснил как аренду семейного дома.

Пабло Гонсалес, или Павел Рубцов, предположительно шпионил в пользу Кремля с апреля 2016 года. Тогда он познакомился в Брюсселе с Жанной Немцовой на мероприятии, связанном с Фондом Бориса Немцова***, установил контакты с российскими диссидентами, а также с молодыми журналистами из разных стран, возможно с целью вербовки информаторов. В отчетах, которые оказались у польской разведки, Гонсалес детально описывал деятельность Жанны Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров Фонда Бориса Немцова, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие.

Он оставался в тюрьме в Польше до 1 августа, когда произошел обмен заключенными между Россией, США и несколькими западными странами. Среди информации на телефоне — отчеты об Илье Яшине**, который был освобожден в рамках этого обмена.

При этом выяснилось, что незадолго до отправки в Москву он имел возможность ознакомиться со всеми собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе конфиденциальными. «Существует риск, что в материалах следствия содержалась ценная информация для российской разведки», — признал Петр Немчик, бывший высокопоставленный сотрудник польской разведки.







*Признаны в России «иноагентами» и «нежелательными» организациями.

**Признаны в России «иностранными агентами».

***Объявлены в России «нежелательными» организациями.

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