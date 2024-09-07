CNN: США обнаружили повышенную военную активность России в районе ключевых подводных кабелей

Как сообщили телеканалу два источника, Россия может проводить потенциальные диверсионные операции, направленные на вывод из строя важнейшей части мировой коммуникационной инфраструктуры. США регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи важнейших объектов морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую находящихся далеко от российских берегов.

По словам одного из них, Кремль уделяет все больше внимания созданию специального военного подразделения — «Главное управление глубоководных исследований Генерального штаба» (ГУГИ).



«Россия продолжает развивать военно-морской потенциал для подводных диверсий, в основном с помощью ГУГИ — тщательно охраняемого подразделения, которое управляет надводными кораблями, подводными лодками и военно-морскими беспилотниками», — сказал CNN американский чиновник.



Подводные кабели составляют важнейшую основу телекоммуникационного трафика во всем мире. Большая часть коммуникаций и интернет-трафика проходит по обширной сети высокоскоростных волоконно-оптических кабелей, проложенных по дну океана. Скоординированная атака может существенно нарушить частные, правительственные и военные коммуникации, а также работу отраслей, зависящих от этих коммуникаций, включая финансовые рынки и поставщиков энергии.



США и их союзники внимательно следят за активностью российских ВМС над ключевыми подводными кабелями по всему миру. Командиры патрульного корабля НАТО сообщили CNN, что в последние годы они наблюдали рост такой активности над подводными кабелями в Балтийском море.



Моря вокруг Северной Европы являются объектом наблюдения и активности российских военных. В прошлом году совместное расследование, проведенное общественными вещательными компаниями Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, показало, что в водах Северной Европы действует целый флот предполагаемых кораблей-шпионов, которые могут совершать диверсии на подводных кабелях и ветряных электростанциях.



Используя анализ данных, перехваченные радиопереговоры и разведывательные источники, телекомпании в течение нескольких лет отслеживали около пятидесяти кораблей, действующих в этом районе, используя подводное наблюдение, чтобы наметить места для потенциальных атак.



Угрожающая активность России не прерывается из-за продолжающейся войны против Украины. Российское руководство придает большое значение ГУГИ, продолжая финансировать подразделение даже во время войны в Украине.



Официальный представитель США заявил CNN, что США будут рассматривать любые подводные диверсии против подводной инфраструктуры как значительную эскалацию российской агрессии за пределами Украины. «Любые действия, наносящие ущерб инфраструктуре морского дна, включая подводные кабели, особенно в периоды повышенной напряженности, чреваты недопониманием и неправильным восприятием, которые могут привести к непреднамеренной эскалации», — заявил американский чиновник в интервью CNN.

Фото: Reuters