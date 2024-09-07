Против доцента философии из «Бауманки» открыли уголовное дело по статье о «возбуждении ненависти или вражды» с угрозой применения насилия

Накануне выборов силовики пришли с обыском к 63-летнему преподавателю МГТУ имени Баумана и члену участковой комиссии с правом решающего голоса Александру Нестеренко, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*. Позже его доставили в изолятор временного содержания, суд должен избрать меру пресечения. Нестеренко обвиняют по статье о возбуждении «ненависти или вражды» с угрозой применения насилия.

Поводом стали пять украинских песен, опубликованных на его странице во «ВКонтакте» после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Следствие провело экспертизу текстов песен, по мнению экспертов-лингвистов СК, во всех песнях содержатся «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности».



Нестеренко является членом избирательной комиссии, санкцию на его задержание и арест должен дать прокурор Москвы, неизвестно, было ли получено следствием это обязательное согласование.







*Признан в России «иностранным агентом».