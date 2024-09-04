Жителя Ростовской области приговорили к 3,5 годам колонии за переписку с «украинской разведкой»

Ростовский областной суд приговорил 61-летнего Геннадия Новицкого к 3,5 годам лишения свободы и штрафу 700 тысяч рублей «за попытку сотрудничества с иностранным государством на конфиденциальной основе», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле прошлого года Новицкий установил контакт с СБУ, сообщив о желании сотрудничать с украинской разведкой. В пресс-релизе сказано, что о переписке «стало известно российским спецслужбам», уточнив, что они сами в течение 4 месяцев переписывались с мужчиной.

«В период с ноября 2023 года по февраль 2024 года мужчина, уверенный, что контактирует с сотрудником спецслужбы Украины, направлял на контролируемый органами безопасности России номер телефона сообщения, в которых предлагал варианты своего участия в противодействии Российской Федерации», — сообщила прокуратура.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину спецслужбы стали в некоторых случаях сами фальсифицировать дела, провоцируя людей, чтобы потом обвинить в приготовлении к теракту или сотрудничестве на конфиденциальной основе.



В июле Верховный суд утвердил приговор в шесть лет колонии 20-летней Валерии Зотовой из Ярославля по статье о «покушении на теракт». Защита осужденной неоднократно заявляла о том, что ее склоняли к поджогу сотрудники ФСБ.

