Конец отпускного сезона. В парковых зонах, спускающихся к Москве-реке, купаются пенсионеры, дауншифтеры и собаки крупных пород — тут вам не буржуазная Сена, вода почище. На летних террасах ресторанов невозможно найти место, несмотря на то что цены становятся абсурдно высокими, еще немного, и порция пельменей доберется до тысячи рублей. Кругом снуют доставщики еды и горожане на самокатах — тротуар оказывается опасней проезжей части. Заметным образом стабилизировался баланс китайских машин и автомобилей из недружественных стран — диффузия денежных средств, расходуемых на оборону и безопасность одного лица, сказалась на возвращении в оборот новеньких дорогих авто у многих лиц — по крайней мере, в столице. Что уж говорить о такой элитной локации, как стоянка у здания МИДа на Смоленке — здесь все автомобили из стран-вероятных противников. Особенно популярны «Мерседесы» и BMW. Бей врага его же оружием...

По телевизору видные ведущие истеричных ток-шоу беспокоятся за свою переписку в Телеграме, как будто там есть какие-то секреты — больше, чем они сами говорят публично, сказать невозможно. Пресс-секретарь президента чистку мессенджеров называет глупостью. Он-то знает, что органы, если им будет очень надо, все равно достанут ее из недр девайсов и сети. Новый пресс-секретарь кремлевско-лубянской власти кандидат политических наук Апти Алаудинов объясняет прямым текстом трудящимся массам, что они и их дети нужны государству только как пушечное мясо. Корифей гуманитарных наук госпожа Нарочницкая призывает отутюжить ковровыми бомбардировками территорию России, занятую украинскими войсками. Бомбежки Воронежа уже объявлены, дело за малым — применением ядерного оружия. Сказано же было: нет Путина — нет России.

Се вид отечества, гравюра.

Начало учебного года. Дети тянутся тонкой струйкой из школьных библиотек. Но не Белинского и Гоголя они с базара понесут, а Мединского, Торкунова и Чубарьяна, которые им объяснят, как устроен враждебный мир, и как прав был товарищ Сталин в ряде проявлений своей политики. И про СВО тоже объяснят. К тому детишек ждет теперь предмет с «защитой родины» в длинном названии, а старших мальчиков по окончании учебных мероприятий ожидают военные сборы. Страна готовится к многодесятилетней войне — не только внешней, но и внутренней. Возможность ударов по Москве и Петербургу уже никого не удивит. В некоторых школах проведены антитеррористические учения, а в большинстве — отменены традиционные линейки. Первоклашки и одиннадцатиклассники будут лишены праздника. Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство и несчастливое действо. На родительских собраниях классные руководители умоляют не опаздывать по понедельникам на подъем флага и «Разговоры о важном». Неважно, что там будет дальше — досыпать будут дети или доедать завтрак, главное исполнить обязательную программу.







Едва ли кто-то видит прямую причинно-следственную связь между «едиными» учебниками истории, которые, кстати, на маркетплейсах стоят не меньше 1200 рублей, и отсутствием — впервые за десятилетия — праздничной линейки в День знаний.

Се вид отечества, лубок.

По телевизору идет привычная жуть. По спортивному каналу чемпионат России по футболу чередуется, по счастью, с чемпионатами Италии, Германии и Испании. Кадровый состав российских футбольных команд входит в кричащее противоречие с миграционной, точнее, антимиграционной политикой РФ. Показывают и хоккейный Кубок мэра Москвы. На воротах одной команды — словак, на воротах другой — американец, среди полевых игроков — еще один посланец англо-саксов и четыре канадца (не все — англо-саксы). А все основные наши — наоборот, там, за океаном, в НХЛ.

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция» крутит без конца одно и то же кино из наследия преимущественно 1970‑х годов. Анестезия и терапия от частого повторения перестают быть анестезией и терапией. Канал «Культура» копает глубже: включенный наугад телевизор обнаруживает знакомую спину актера Солоницына — точно, «Сталкер» Тарковского. Сюжет и тексты Стругацких выглядят как сноска к нашему катастрофическому времени: я/мы сталкеры в неопрятной «зоне» с ловушками, а вот комната желаний закрыта — все ушли на фронт, желание загадать невозможно. К тому же, чего опасается Профессор из притчи Тарковского-Стругацких, есть люди, способные загадать желание, которое станет трагическим для всего человечества. Потом, после «Сталкера», в двух своих последних фильмах, Андрей Арсеньевич еще вернется к теме жертвоприношения, спасающего человеческий род от катастрофы. Может быть, рискнут показать по телевизору «Жертвоприношение» и «Ностальгию»? Возможно, потребителей таких культурных продуктов уже безопасно мало — сознание большинства отравлено Соловьевым, Скабеевой, Норкиным и их длинной скамейкой кричащих голов.

Академиков Лихачева и Сахарова в качестве моральных авторитетов и властителей дум сменило лицо депутата-генерала Гурулева, вместо Аверинцева — Тихон (Шевкунов), вместо толстых журналов с миллионными тиражами — Z‑каналы с миллионами подписчиков. Какие уж тут Тарковские, Арсений и Андрей...

Се вид отечества, «зона» для сталкера.

Страна вступает в осенне-зимний сезон. Смотришь — там и Новый год. А потом трехлетие горячей фазы того, что одним называть можно, а другим все еще нельзя.



