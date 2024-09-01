Российским университетам рекомендовали не использовать в своих курсах книги и статьи из «враждебных стран»

Преподавателям российских университетов не рекомендуют использовать в литературе к своим курсам книги и статьи, изданные во «враждебных странах», в частности в США и Великобритании. Об этом сообщают источники «Свободного университета»* на условиях анонимности.

Неофициальная рекомендация также состоит в том, что если никак нельзя обойтись без издания, например, Oxford University Press, можно вписать фальшивые выходные данные, указав издательство в «дружественной стране».



Ранее Минобрнауки рекомендовало российским ученым не печататься в иностранных научных журналах, в основном это касается публикаций в журналах издательства Elsevier и «других зарубежных подобных организаций», писали «Известия». В Минобрнауки подчеркнули, что при подаче рукописи надо обращать внимание на подписываемые соглашения с компаниями.



РУДН превентивно еще несколько месяцев назад запретил своим сотрудникам публиковаться в журналах Elsevier. Как заявила проректор по стратегическим коммуникациям вуза Елена Апасова, руководство издания отправляет деньги на поддержку Украины.



В марте 2022 года Elsevier и ряд других научных изданий заявили о приостановке продажи своей продукции и услуг организациям из России и Беларуси в связи с войной в Украине. При этом российские и белорусские авторы могли продолжать публиковаться в них.



* Признан в России

«нежелательной» организацией.