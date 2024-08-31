Апелляционный суд увеличил 20-летнему карельскому студенту приговор по делу о госизмене и организации теракта на 5,5 лет

20-летнему участнику общественного движения «Гражданский альянс России» Никите Клюне увеличили срок лишения свободы с 14 до 19,5 лет. Об этом написал в сториз в телеграме юрист движения Олег Филатчев.

Клюню обвинили в «госизмене» и организации «террористической деятельности» за поджог релейного шкафа на железной дороге, во время следствия ему также добавили «сотрудничество с иностранным государством» и «оправдание терроризма». Все обвинение строится на обнаруженной в телефоне инструкции по изготовлению взрывчатого вещества и показаниях двух свидетелей, пошедших на сделку со следствием, назвав Клюню «организатором» всех предъявленных им обвинений.

31 мая 1-й Западной окружной военный суд в Петрозаводске приговорил Клюню к 14 годам заключения, первые три года ему назначили в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Апелляционный суд увеличил срок до 19,5 лет. Адвокат Клюни Константин Кощеев объяснил «ОВД-Инфо»**, что в первой инстанции его подзащитного признали виновным в приготовлении к организации теракта, а апелляция посчитала, что это преступление было оконченным.

Выводы первой инстанции о виновности молодого человека по остальным статьям о «госизмене», «сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе» и «публичных призывах или оправдании терроризма» апелляция утвердила.

Никиту Клюню задержали в марте прошлого года, у следствия уже имелись показания свидетелей, которые были задержаны за поджог релейного шкафа и указали организатором студента из Сортавалы. Как сообщил тогда адвокат задержанного студента, в процессе допроса Клюня предварительно признал свою вину.

*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети Никиты Клюни