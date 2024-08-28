Кинолога из Подмосковья приговорили к пяти годам колонии по статье о военных «фейках»

Одинцовский городской суд приговорил кинолога Анастасию Зиброву к пяти годам колонии из-за поста во «ВКонтакте» о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске, ее взяли под стражу в зале суда, сообщил адвокат Оскар Черджиев в сториз в телеграме. Ей также на четыре года запретили администрировать сайты в интернете.

Прокурор просил назначить Зибровой шесть лет колонии общего режима. Наказание для женщины запрашивали дважды в связи со сменой представителя обвинения.

Дело против Зибровой о военных «фейках», распространенных «по мотиву ненависти», возбудили 25 октября 2023 года. Сначала она находилась под подпиской о невыезде. 27 апреля девушке предъявили обвинение, а в мае ее отправили под домашний арест.

В августе прошлого года дома у Зибровой в Кубинке провели обследование помещения, у нее изъяли ноутбук, жесткий диск и телефон.

Суд счел смягчающим обстоятельством, что Зиброва частично признала вину, а также имеет на иждивении шестилетнюю дочку и бабушку.

Как пишет «Медиазона»*, адвокат Оскар Черджиев в прениях сказал, что у Зибровой не было умысла вводить аудиторию в заблуждение. Она «не знала, что вменяемая ей информация не соответствует действительности». Он также сообщил, что Зиброва — ветеран боевых действий, она служила в МВД и имеет ведомственные награды. В зоне «СВО» находятся ее бывший муж и «многочисленные знакомые». Сама обвиняемая попросила суд рассмотреть возможность отсрочки исполнения наказания, потому что она «является фактически единственным родителем». Однако суд при вынесении наказания лишь смягчил требование обвинения.

*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: Медиазона