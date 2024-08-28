WSJ:В 2018 году Эммануэль Макрон встречался с Павлом Дуровым, годом ранее спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон основателя Telegram

В 2018 году Павел Дуров встречался с Макроном за обедом, во время которого тот предлагал бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, узнал The Wall Street Journal. По информации источников издания, Дуров от предложения отказался. Во время этой встречи обсуждалась также возможность предоставления ему французского гражданства.

При этом, как пишет издание, французские спецслужбы совместно с ОАЭ взломали iPhone Дурова, поскольку были обеспокоены использованием Telegram для вербовки террористов запрещенной ИГИЛ. По словам источников, операция носила кодовое название «Фиолетовая музыка».

В 2021 году Дуров получил гражданство обеих стран, а ОАЭ вложили в его платформу более $75 млн.

Вместе с тем, отмечает WSJ, нет указаний на связь между описанными событиями и нынешним задержанием Дурова. Источник издания, близкий к Дурову, рассказал, что Telegram годами игнорировал приходящие на почту повестки и судебные постановления, требовавшие сотрудничества с властями в борьбе с распространением незаконного контента.

Павел Дуров был задержан 24 августа сразу после того, как прилетел в Париж. Как сообщила прокуратура, его допрашивают в рамках дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений. Речь идет, в частности, об отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, соучастии в распространении наркотиков, детской порнографии, киберпреступлениях и мошенничестве. Ему дважды продлевали сроки задержания, сегодня Дурову должны будут предъявить обвинения.

Фото:Reuters