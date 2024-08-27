Дмитрий Муратов*: «Последствия бездействия очевидны»

На сайте «Новой газеты» опубликовали обращение к Международному комитету Красного Креста (МККК), в которой рассказали о пытках над бывшим муниципальным депутатом Алексеем Гориновым. Его арестовали после того, как он всего лишь заговорил о недопустимости разного рода развлечений (речь шла о конкурсе детского рисунка) во время вооруженного конфликта. Он назвал войну войной и стал первым осужденным за «фейки» об армии и получившим реальный срок по этой статье. Судили в закрытом режиме, чтоб журналисты «не давили на свидетелей обвинения». Ему 63 года, у него нет части легкого, а пытают его за одно запрещенное в России слово из пяти букв, произнесенное на заседании совета депутатов. За это слово судья Менделеева дала ему 7 лет лагерей, больше года за букву.

В январе 2024 года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала немедленного освобождения Алексея Горинова. В соответствии с практикой Конституционного суда России, мнения Рабочей группы ООН являются основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам. Но решение по делу Горинова Россия не исполнила.



Вместо этого Горинова пытают. Горинов был в нескольких учреждениях ФСИН, и везде его пытали: где-то отказывались лечить, где-то сажали в одиночку, а затем — к разговорчивым уголовникам, которые теперь свидетели в его новом уголовном деле. У него нет матраса и одеяла, горячей воды и исправного туалета, книг, писем и звонков. Из-за полной изоляции он начал забывать слова. В письме в МККК Дмитрий Муратов напомнил, что это не первое его обращение, за год до гибели Алексея Навального он обращался с аналогичной просьбой. Однако никакой реакции не последовало, и политика убили в тюрьме.

«Последствия бездействия очевидны. Я прошу Вас, госпожа Сполярич, содействовать оказанию медицинской помощи и избавлению от пыток Алексея Горинова. Повторно прошу Вас о неотложной инспекции Красного Креста в места, где содержатся признанные международным сообществом политические заключенные в России и Беларуси», — написал Муратов председателю Комитета.

Международный Красный Крест — легально работающая в России организация, в числе приоритетных целей своей работы называет предупреждение и облегчение страданий людей с полной беспристрастностью, без какой-либо дискриминации по признаку политических убеждений и социального статуса, а также содействие обеспечению уважения личности и человеческого достоинства. В обращении им об этом в очередной раз напомнили. А заодно и о том, что пытки в российской тюрьме убивают — мир знает это по делу Навального.





*Признан в России «иностранным агентом».

**Внесен в список «экстремистов и террористов».



