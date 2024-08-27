Иван Сафронов: ​«Событие, произошедшее 1 августа, меня хоть и не коснулось, но порадовало»

«Друзья, всем привет! Это письмо я пишу вам всем 11.08 — хотелось бы пораньше, но у меня на минувшей неделе было свидание с родными, так что все силы были брошены на это событие.

Событие, произошедшее 1 августа, меня хоть и не коснулось, но порадовало: неимоверно рад тому, что Володя Кара-Мурза*, Илья Яшин*, Эван Гершкович, Олег Орлов* и все остальные участники обмена оказались не в местах заключения, а там, где им будет лучше и спокойнее. Я абсолютно уверен в том, что их выход на свободу — ровно как и возвращение в РФ нелегалов — это позитивный момент в глобальном геополитическом плане.



Касательно моих планов: я продолжаю находиться в ФКУ ИК-17 в Красноярском крае и отбывать свой срок. Больше мне добавить нечего. Не грустим, радуемся тому, что имеем».





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Признаны в России «иностранными агентами».