15-летнего школьника из Хабаровского края приговорили к 4,5 годам воспитательной колонии за «участие в террористической деятельности»

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 15-летнего подростка Валерия Зайцева из Хабаровского края к 4,5 годам заключения в воспитательной колонии, сообщила «Медиазона»*. Прокуратура просила для подростка девять лет колонии. Как сообщила его бабушка, Зайцев признал вину частично.

Подростка признали виновным в участии в деятельности «террористической организации» и прохождении обучения в целях подготовки к теракту.

Как рассказывают близкие, школьник переживал из-за вторжения России в Украину и много говорил о том, что он против войны. В октябре прошлого года тогда еще 14-летнего Валеру Зайцева задержали в детском отделении противотуберкулезного диспансера в Комсомольске-на-Амуре, мальчик уже несколько месяцев там проходил лечение. При этом в СИЗО-2 Комсомольска-на-Амуре, где Валера провел 10 месяцев, родным мальчика сообщили, что со здоровьем у него «все нормально».

Весь учебный год к школьнику в СИЗО ездили преподаватели из его школы, за решеткой подросток закончил девять классов, сдав экзамены на четверки.

Дело девятиклассника суд рассмотрел в закрытом режиме за пять дней. По словам родственницы, в основу обвинения легли показания засекреченного свидетеля. Он же снял на видео, как Зайцев и два других подростка по очереди поджигают и бросают в бетонную стену заброшенного здания бутылки с зажигательной жидкостью. По словам бабушки подростка, это видео сам Зайцев позже выложил в свой телеграм-канал. Она утверждает, что провокаторы сами привезли бензин и показали, как все сделать, спровоцировав подростков.



Как пишет «Медиазона», вместе с Зайцевым в октябре 2023 года в Комсомольске-на-Амуре был задержан 19-летний Никита Турлаев, студент Комсомольского колледжа технологий и сервиса. По словам бабушки Зайцева, обоим юношам предъявили одинаковые обвинения, однако дело Турлаева еще расследуется. Правозащитный проект «Первый отдел» пишет, что Турлаева обвиняют по более легкой статье — о призывах к терроризму.

За участие в деятельности «террористической организации» закон предусматривает сроки от 10 до 20 лет, а статья об «обучении терроризму» предполагает наказание вплоть до пожизненного. Однако суд не может назначить несовершеннолетнему больше 10 лет даже по самым тяжким обвинениям.





*Признана в России «иностранным агентом».