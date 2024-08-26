Внутри картины Лактионова

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» для 5–9 классов средней школы можно представить себе визуально и даже живописно. В принципе основные ее элементы, трудно воспринимаемые в буквенном виде и на слух, содержатся в известной картине 1952 года академика Лактионова А. И. «В новую квартиру».



Типичная нуклеарная семья (причем полная, что странно для послевоенного времени) въезжает в новую квартиру, явно в сталинский дом, судя по просторным интерьерам. Семья состоит из маячащего на заднем плане папаши с велосипедом (признак принадлежности в тогдашнему среднему классу), старшей дочки с ошалевшим котом, младшего сына пионерского возраста, который показывает невидимому соглядатаю главный предмет обстановки — портрет товарища Сталина, мамаши неопределенного возраста, но явно пролетарского происхождения, с медалью (на орден это предмет не похож) на груди. Среди скарба — музыкальный инструмент (не балалайка, бери выше), множество книг (признак изучения матчасти диалектического и исторического материализма), а также еще несколько признаков достатка — фикус, глобус и массивный радиоприемник.



Соблюдены демографические и гендерные пропорции, видно стремление к патриотическому воспитанию и подчинению тогдашним традиционным духовно-нравственным ценностям, заметны все признаки правильной внерабочей и внеурочной активности. Злые языки обычно добавляют, что рабоче-крестьянская семья, вот-вот готовая погрузиться в «Книгу о вкусной и здоровой пище» (1952, Пищепромиздат), въезжает в квартиру репрессированных. Что ж, такое может случиться и в наше время, почти полностью копирующее язык и реалии позднего сталинизма.



Само несуществующее в языке Пушкина и Толстого слово «семьеведение» отражает некоторые особенности тоталитарного новояза, проявившего себя естественным образом в том числе в путинских поправках к Конституции, где идеальный русский народ (примерно такой, как на картине Лактионова) назван другим богатым словом — «государствообразующий». Необходимость такой внеурочной активности, уже проявившей себя «Разговорах о важном», отнимающих время у и без того перегруженных школьников, обусловлена «в современных условиях», по мнению идеологов от образования, необходимостью формирования «у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации. Семья — основа любого государства. Ведущими функциями семьи являются рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта новому поколению».



Если перевести эту тираду с древнебюрократического языка на русский, то «семьеведение» необходимо для вколачивания в головы детей необходимости воспроизводить в индустриальных количествах (присущих архаическим обществам) себе подобных в рамках освященного государством (а еще лучше РПЦ) брака для пополнения рядов армии, спецслужб и предприятий ВПК. Но таким способом демографические проблемы не решить: в период «спецопераций» население предпочитает откладывать на будущее свои репродуктивные планы, к тому же государство учит мужское население не жить за родину, а умирать за нее, причем за деньги. Не случайно в последнее время продажи презервативов и противозачаточных средств в стране воображаемой многодетности и почти запрещенных абортов бьют все рекорды.



Представления о жизни, стране, мире и истории должны быть унифицированы и закреплены в единых учебниках. В этой сфере государство продвинулось уже очень далеко. В текущем августе 2024-го был представлен, например, еще один единый краткий курс истории для студентов неисторических специальностей. Кроме того, в вопросник ЕГЭ по истории включен такой исторический персонаж, как Владимир Жога. Как поясняет агентство РБК, «в одном из заданий нужно соотнести события: учреждение первых коллегий, Курская битва, издание первого общерусского Судебника, специальная военная операция, с участниками: З. А. Космодемьянская, Петр I, Екатерина II, И. Н. Кожедуб, Иван III, В. А. Жога». Я бы с таким заданием точно не справился, даже зная о том, что Жога возглавлял батальон «Спарта» и погиб, а его отец выполнил маленькое, но ответственное поручение Кремля — попросил Путина баллотироваться на новый срок, а тот взял и неожиданно согласился.



Но и это еще не все. Перед началом учебного года Минобрнауки опубликовало методические рекомендации для учителей обществознания. Помимо вечной битвы с «деструктивными идеологиями», оправдывающей падение государства и общества в архаику, здесь есть и пантеон рекомендованных героев. Едва ли вы там найдете Ларису Богораз, вышедшую на Красную площадь 56 лет тому назад протестовать против советского вторжения в Чехословакию, или академика Андрея Сахарова. Зато там есть, наряду с неизменным князем Владимиром, другой Владимир. Правильно, фамилия его — Жога. Ну и так далее. Вплоть до Александра Овечкина, который помимо команды вашингтонского обкома Washington Capitals играет в команде Putin’s Team.



Если бы Жога и Овечкин были писателями, они бы, безусловно, вошли в еще один документ предсезонного августа 2024 года — «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по литературе». Но их вполне адекватно заменяют писатель З. Прилепин и введенный в обязательный курс митрополит Тихон (Шевкунов) со своей навязанной уже всем книжным магазинам страны книгой «Гибель империи. Российский урок» (на иных прилавках она лежит, как собянинская плитка на Тверской — сплошняком и ровными рядами). Кроме того, в списке находятся возвращенный в программу Островский с «Как закалялась сталь» («Молодая гвардия» Фадеева, по части несовпадения с реальностью переплюнувшая мифы и легенды Древней Греции, была возвращена ранее). Зачем-то введен в оборот Леонид Андреев, возвращен Чернышевский, появление которого можно перебить чтением набоковского «Дара» — с Набоковым не возбраняется знакомиться, потому что в перечне «рассказы, повести, романы» Владимира Владимировича присутствуют. А значит, среди прочего, можно читать (и сдавать?!) «Лолиту» или «Взгляни на арлекинов!», где есть множество блистательных сцен гетеросексуальных отношений.



Наличие Набокова в перечне обнаруживает большой изъян списка: он, конечно, не соответствует задаче превращения школьника, интересующегося литературой, в ультраправого сторонника имперско-националистических, мессианских ценностей и экспансионистских установок. Здесь есть великолепие антидеспотической русской классической литературы, включая «Горе от ума», высмеивающую вечный тип фамусовых, присутствующий и сегодня среди цензоров книжного рынка. Есть Мандельштам, Цветаева, боже мой, — «Реквием» Ахматовой, который можно читать как манифест против сегодняшней власти спецслужб. Пастернак, в том числе с избранными главами «Доктора Живаго». Солженицын с не менее избранными главами «Архипелаг ГУЛАГ». Александр Исаевич представлен и «Одним днем Ивана Денисовича».



Есть Бродский и Высоцкий. Ну да, Василий Павлович Аксенов куда-то подевался, но Юрий Валентинович Трифонов присутствует. Хотя, возможно, тот же Аксенов может войти в категорию «и др.» — все, что не запрещено, разрешено. Кафка с Оруэллом, злейшие враги кремлевской власти, не упомянуты, но последствия всевластия диктатур вполне можно узнать из произведений разрешенного Ремарка. Про тоталитаризм можно прочитать и у введенного в этом году (диверсия «неолибералов» что ли?) Евгения Замятина в романе «Мы»: там как раз описано Единое Государство и единогласно избираемый Благодетель (антиутопист удивительным образом предвосхитил понятие политической науки benevolent dictator — «благожелательный диктатор»; впрочем, эту фазу российский режим уже миновал).



Словом, на курсе такой литературы — если, конечно, юноша или девушка способны все это прочитать в старших классах, в чем есть сомнения — вполне можно воспитать доброкачественного «иностранного агента» и носителя «деструктивных неолиберальных идеологических установок», то есть сторонника общечеловеческих универсальных ценностей и прав и свобод человека и гражданина, зафиксированных в том числе в документах ООН и Конституции Российской Федерации 1993 года.



Все будет, как всегда: смертная скука на «Семьеведении» и «Разговорах о важном» с воспитанием двойного сознания и двойного мышления — отбываю номер в школе и вузе, а в обычной частной жизни волен придерживаться собственных взглядов. В конце концов, «традиционные духовно-нравственные ценности» ожидает судьба учения Ленина-Сталина, истории КПСС и научного коммунизма. От них, навязываемых, как Краткий курс ВКП(б), просто станет тошнить большую часть населения.



И в конце концов, вернуть всех в антиутопический мир картины Лактионова не удастся.



