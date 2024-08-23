Жителя Коми приговорили к 15 годам заключения за попытку вступить в Легион «Свобода России»*

1-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы 22-летнего жителя Коми Никиту Игушева, обвиняемого в «государственной измене», сообщила пресс-служба петербургских судов. Ему вменяют попытку вступления в Легион «Свобода России». Первые два с половиной года заключения молодой человек должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

По версии следствия, Игушев, «являясь противником СВО», с августа прошлого года стал переписываться в мессенджерах с участником Легиона «Свобода России», чтобы поехать воевать на стороне Украины. Он направил анкету на вступление, после чего ему предложили за деньги выполнить «разведывательное задание», чтобы проверить намерения молодого человека. Игушева попросили изучить неназванный объект связи в Сыктывкаре, определить его уязвимые места и передать эту информацию «куратору». Что он и сделал, получив три тысячи рублей.



Как утверждает следствие, в ноябре прошлого года молодой человек принес присягу верности легиону, ему перевели 2000 рублей на билет, и он отправился в Белгород, там его должен был встретить проводник, однако 1 декабря молодого человека задержали за появление в общественном месте пьяным, назначили 14 суток административного ареста, после чего его задержали сотрудники ФСБ уже по уголовному делу, в связи с чем «его переход на сторону противника не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам».

Молодого человека признали виновным в «государственной измене» и покушении на нее, участии в террористической организации и покушении на диверсию.







*Признан в России «террористической организацией».



