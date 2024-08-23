На Камчатке журналиста Владимира Ефимова отправили в СИЗО по делу о «дискредитации» армии

Петропавловск-Камчатский горсуд отправил в СИЗО журналиста Владимира Ефимова, который возглавляет региональное отделение «Яблока», сообщил «Сибирский экспресс».

Журналиста арестовали до 21 октября по уголовному делу о «дискредитации» российской армии и «реабилитации нацизма».



В марте 2023 года Ефимова уже оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за пацифистских постов в соцсетях по статье о повторной «дискредитации» армии. Летом 2024 года стало известно, что в отношении журналиста возбудили второе уголовное дело о «дискредитации», которое начал рассматривать райсуд Камчатки, однако затем материалы были переданы в городской суд.



При этом в Петропавловск-Камчатский горсуд поступило уголовное дело в отношении Ефимова уже по двум статьям обвинения — о повторной «дискредитации» российской армии и о неоднократной демонстрации нацистской символики. Второе обвинение связано с тем, что политик в соцсетях сравнил провластного исполнителя Шамана (Ярослав Дронов) с юношей из «Гитлерюгенда» в фильме «Кабаре».



По данным «ОВД-Инфо»*, с момента полномасштабного вторжения России в Украину фигурантами уголовных дело стали 1020 человек.







*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: yabloko.ru