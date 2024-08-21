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Суд оштрафовал карельскую пенсионерку на 20 тысяч рублей за антивоенный комментарий

21.08.2024

Полицейские составили протокол по доносу местного тамады, судья взяла самоотвод, со второй попытки пенсионерку все же оштрафовали

Медвежьегорский горсуд 20 августа признал 63-летнюю Галину Исподину виновной в «дискредитации» российской армии, сообщили «7×7»* в пресс-службе суда.

Донос на Исподину написал сторонник войны и ведущий мероприятий Юрий Ковыршин из-за ее комментария в городской группе во «ВКонтакте». Под постом про российского военного женщина якобы назвала его преступником, а затем оскорбила ополченца ДНР Арсена Павлова (Моторолу). «На сделанные ей замечания отвечала дерзко, по-хамски бравируя своей безнаказанностью», — написал в своем заявлении в полицию тамада из карельского города.

На первом же заседании в суде по данному административному делу судья Любовь Ерохова взяла самоотвод, рассказал канал From Karelia with freedom. Судья и подсудимая оказались лично знакомы, их дети учились в одном классе. Второй судья, видимо, был с Исподиной не знаком и рассмотрел дело в одно заседание, оштрафовав пенсионерку.

В июле 2022 года Галину Исподину уже наказывали за «дискредитацию» армии. Суд «вошел в положение» и также назначил ей штраф в 20 тысяч рублей, учтя, что половину пенсии женщина тратит на коммуналку.


*Признан в России «иностранным агентом».

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