Суд оштрафовал карельскую пенсионерку на 20 тысяч рублей за антивоенный комментарий

Медвежьегорский горсуд 20 августа признал 63-летнюю Галину Исподину виновной в «дискредитации» российской армии, сообщили «7×7»* в пресс-службе суда.

Донос на Исподину написал сторонник войны и ведущий мероприятий Юрий Ковыршин из-за ее комментария в городской группе во «ВКонтакте». Под постом про российского военного женщина якобы назвала его преступником, а затем оскорбила ополченца ДНР Арсена Павлова (Моторолу). «На сделанные ей замечания отвечала дерзко, по-хамски бравируя своей безнаказанностью», — написал в своем заявлении в полицию тамада из карельского города.



На первом же заседании в суде по данному административному делу судья Любовь Ерохова взяла самоотвод, рассказал канал From Karelia with freedom. Судья и подсудимая оказались лично знакомы, их дети учились в одном классе. Второй судья, видимо, был с Исподиной не знаком и рассмотрел дело в одно заседание, оштрафовав пенсионерку.



В июле 2022 года Галину Исподину уже наказывали за «дискредитацию» армии. Суд «вошел в положение» и также назначил ей штраф в 20 тысяч рублей, учтя, что половину пенсии женщина тратит на коммуналку.







*Признан в России «иностранным агентом».