Григорий Мельконьянц: «Как прошел год моей тюремной этнографической экспедиции»

«Всем приветик!

С интересом изучал новую среду обитания, не унывал и с оптимизмом смотрел вперед — так прошел год моей тюремной этнографической экспедиции.



17 августа прошлого года после обыска меня вывели из дома, допросили и заключили под стражу. Начало моей экспедиции было многообещающим. И ожидания оправдались. Удалось пожить в трех московских СИЗО — «Капотне», «Воднике» и знаменитой «Матросской тишине», сменить девять камер и более 100 сокамерников. Опыт, конечно, незабываемый. Но мне везло с людьми и хорошим отношением.



Много раз читал в письмах, что меня не представляют в тюрьме. Много раз слышал от сокамерников слова удивления о том, что я вообще тут делаю. Сотрудники учреждений тоже удивлялись. Что тогда говорить о моих близких.

Есть такое древнее выражение: когда срывают травинку, вздрагивает вся Вселенная. За всю Вселенную не скажу, но моя Вселенная из замечательных людей весь этот год окружала меня теплом и заботой. Особенно непросто пришлось моим родным. Было большой радостью, когда спустя 11 месяцев заключения мне позволили встретиться с мамой, хоть и через два стекла, решетку и телефонную трубку.

Радостно было получать тысячи писем и открыток из разных уголков России и мира, посылки, передачи, заказы из магазина. Такая поддержка помогала сохранять хорошее настроение, силы и находить новых друзей, с которыми мы еще обязательно встретимся на воле.

Каждый день ждешь любую весточку. О чем только не переписываемся: о книгах, писателях, картинах, художниках, фильмах, сериалах, спорте, физкультуре, путешествиях, отдыхе, научных открытиях, вере, выборах, о личных и профессиональных историях, о новостях и многом другом. Так что пишите письма заключенным, они их очень ждут.

Еще старался заниматься творчеством. Делал разные коллажи, рисовал. Даже стал призером конкурса рисунка в СИЗО на тему борьбы с табакокурением и получил целую сумку подарков.

Начал писать иронические стишки. Например, о своих поездках в суды.



Снова еду я на суд

Узнавать, что я верблюд.

Всего было девять заседаний. На последнем из них, в Мосгорсуде, следователь заявил ходатайство о продлении следствия еще на три месяца, то есть всего до 15 месяцев, так как они не успели расследовать дело за целый год. В итоге судья ограничился двумя месяцами, оставив меня в СИЗО до 17 октября. За это время следствие должно будет предъявить мне последний, 13-й, том моего дела, подготовить обвинительное заключение и направить его прокурору. Дальше уже начнутся суды по существу. Будем с моими замечательными защитниками отбиваться от обвинения, основанного на домыслах и предположениях, что «Голос», оказывается — некая нежелательная организация, а моя преступная деятельность — это выступление в Центризбиркоме. Обвинение формирует какую-то свою реальность. Как там у Оруэлла в «1984»? «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».



Пока сижу в СИЗО, участвовал уже в нескольких выборах и наблюдал, как проходят в тюрьме информационная и агитационная кампании, как организуют голосование. По привычке подготовил рекомендации по улучшению процесса. Но кому они сегодня могут быть интересны?! Зато это позволяет оставаться самим собой. Впрочем, они еще пригодятся.

Уверен, несмотря ни на что, все будет хорошо. Может, со временем, но обязательно будет. Терпения нам и сил пройти через все эти испытания.

Всем, кто был рядом этот год, кто сопереживал, поддерживал, приходил на суды — благодарность от всего сердца.

Искренне ваш,



Григорий Мельконьянц».





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова/Медиазона



