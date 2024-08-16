«Память не убить»: полгода без Алексея Навального*

Через полгода после убийства Алексея Навального жители Новосибирска возложили цветы к камню из штрафного отделения Сиблага в Нарымском сквере в память о политике. Также к мемориалу принесли записки и распечатку постановления об отказе в возбуждении дела по факту гибели Навального с надписью «ПЗДЖ», отсылая к комментарию лечащего врача политика Александра Полупана о причинах смерти, представленных следствием. Вчера команда Навального опубликовала постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором утверждается, что «смерть Навального не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания» и наступила в результате аритмии.







Также в районе Академгородок, появились цветы и табличка с надписью: «Память не убить!»

Жители Архангельска возложили цветы к Соловецкому камню в городе. Они принесли ленты с надписями «Любовь сильнее смерти», «Навальному Леше» и «Россия будет свободной!».

В Москве матери Алексея и Юлии Навальных приехали на Борисовское кладбище, где весь день люди также несли цветы к могиле политика. Корреспондент канала «Говорит НеМосква» сообщил, что один пришедших почтить память Алексея Навального, включил на телефоне прелюдию Рахманинова, исполненную на Тамбовском фестивале пианистом Павлом Кушниром, арестованным за антивоенную позицию и погибшим в СИЗО Биробиджана. Сегодня с ним прощались в Тамбове.



Юлия Навальная сегодня выступила на политическом фестивале в норвежском Арендале. Она напомнила о том, что ровно полгода назад в колонии был убит Алексей Навальный, а также подчеркнула, что в тот день, 16 февраля, дала обещание не сдаваться в борьбе с режимом Путина.



«Несомненно, Путин считал, что без Алексея сопротивление его режиму ослабеет. И это правда, что Алексея невозможно заменить. Его очень не хватает миллионам его сторонников, его друзьям и его команде. Больше всего, конечно, мне и нашим детям. Но полгода назад я стояла на сцене в Мюнхене и обещала, что не сдамся. Что буду продолжать бороться. Что сделаю все возможное, чтобы призвать Путина к ответу. Поэтому для меня важно, что сегодня я успела сделать многое — провести важные встречи и найти новых союзников в борьбе со злом, охватившим мою страну», — заявила Навальная.

Российские власти через полгода после убийства Навального внесли в реестр «терористов и экстремистов» практически всех, кто был связан с политиком. Помимо главы ФБК** Марии Певчих*** и пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш***, в реестр попали адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова, журналисты Дмитрий Низовцев***, Антонина Фаворская и Ольга Комлева.







*Внесен в реестр «террористов и экстремистов».

**Признаны «экстремистской» организацией.

***Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Александра Астахова/Медиазона, RusNews











