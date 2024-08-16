В Сочи фигуранту уголовного дела о военных «фейках» ужесточили обвинение «мотивом ненависти»

Сочинского инженера Алексея Щуся, преследуемого из-за трех репостов о войне с Украиной, 15 августа отправили в СИЗО, так как следствие «утяжелило» ему обвинение мотивом «ненависти», сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*. Мужчину арестовали и одновременно предъявили обвинение в окончательной редакции.

В июле у Щуся провели обыск, в ходе которого изъяли системный блок. Из-за этого он вынужден был уволиться, так как для работы ему необходим компьютер.

Следствие посчитало, что Щусь не просто распространял «фейки» про российскую армию, а делал это по мотиву ненависти. Ему также вменили незаконное изготовление оружия, однако неизвестно, что стало причиной.

Уголовное дело против сочинского инженера возбудили 23 мая из-за репостов во «ВКонтакте», сделанных более двух лет назад. Щусю вменили три репоста с собственными комментариями. В первом, опубликованном в марте 2022 года, он писал о бомбежке роддома в Мариуполе. Во втором — об избиении мирных жителей Херсона российскими военными. В сентябре того же года он опубликовал третий пост о том, что оккупанты после отступления из Изюма не успели избавиться от тел убитых, помещенных во временные могильники.

По данным «ОВД-Инфо», фигурантами уголовных антивоенных дел стали 1015 человек. Мотив политической ненависти или вражды часто добавляют по статьям о «военных» фейках и «дискредитации» армии, что перейти от штрафов к реальным срокам.

Так было в деле Олега Орлова* по статье о повторной «дискредитации» российской армии. Суд рассматривал дело правозащитник дважды. В первый раз, в октябре 2023 года, его приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей, но прокуратура обжаловала это решение, добавив в обвинение мотив «ненависти и вражды», и добилась пересмотра.

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Признаны в России «иностранными агентами»

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