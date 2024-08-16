Жительницу Херсона приговорили к 10,5 годам колонии по обвинению в «шпионаже»

Суд, находящийся в оккупированной Россией части Херсонской области, вынес приговор жительнице Херсона, IT-специалистке Ирине Горобцовой по делу о передаче данных главному управлению разведки Украины, сообщила Генпрокуратура. Ее признали виновной в шпионаже и назначили десять лет и шесть месяцев колонии общего режима, ровно столько запрашивало обвинение.

Во время оккупации Херсона она развозила продукты и лекарства жителям захваченной территории, а также рассказывала в соцсетях о возможности проведения мирных акций против оккупации, писали местные СМИ.

По утверждению российской прокуратуры, с февраля 2022 года по март 2023 года Горобцова передавала ГУР данные о военной технике, местах дислокации и передвижении подразделений российской армии и Росгвардии в Херсонской области. «Эти сведения могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации ВС РФ», — говорится в сообщении российской Генпрокуратуры. Хотя фактически большую часть указанного периода она находилась в СИЗО.



В мае 2022 года Горобцову в день ее рождения прямо из дома похитили российские силовики. ВСУ освободили Херсон в ноябре того же года, а Горобцова в это время уже шесть месяцев находилась в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму. Связи с родственниками, которые искали ее, у Ирины не было.



Горобцову незаконно удерживали в СИЗО почти два года, и только в марте 2024 года возбудили в ее отношении дело о «шпионаже», адвоката Эмиля Курбединова не пускали к его подзащитной, и только на самом процессе он узнал, что происходит. «Я пришел на этот суд и там впервые увидел Ирину за эти два года. Официально, согласно материалам, она была арестована в марте этого года. Я, конечно, сказал, что это неправда. Но теперь ее арестовали официально, и она официально находится в СИЗО № 1 Симферополя», — говорил Курбединов.



Через четыре месяца официального следствия и двух лет нахождения в СИЗО суд приговорил жительницу Херсона к 10,5 годам колонии общего режима.







Фото: Суспильне Херсон



