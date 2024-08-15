С начала войны с Украиной в России 135 организаций были признаны «нежелательными», это три четверти всего реестра

С начала военного вторжения России в Украину 135 организаций были признаны «нежелательными», им фактически запретили работать в стране. Всего в перечне 186 организаций.

Как подсчитал «Север.Реалии»*, в России с начала 2022 года и до конца июля 2024 года в суды поступило не менее 214 протоколов по административным делам о деятельности «нежелательных» организаций. В 2022 и 2023 годах количество протоколов было примерно равным — 58 и 55 соответственно. Но только за первое полугодие 2024 года число дел выросло почти в два раза — до 101.

В 30% случаев (65 протоколов) неизвестно, по какой причине было возбуждено дело — на сайте суда не опубликовано решение по протоколу, причем это касается не только недавно рассмотренных дел, когда секретариат еще не успел опубликовать решение, но и тех дел, что были возбуждены и рассмотрены в 2022 и 2023 годах.

Из известных поводов для административных дел по данной статье «рекорд» по количеству протоколов на одного человека поставил якутский журналист и политик Виталий Обедин. Сотрудники Центра «Э» составили на него 8 протоколов об участии в деятельности «нежелательных» организаций. Все дела связаны с репостами текстов «Медузы»*, сделанными пять лет назад — еще до признания издания «нежелательным». Полицейские сочли эти публикации «длящимся правонарушением».

«Медуза» стала рекордсменом среди медиа, за сотрудничество с ней составили 22 административных протокола. За публикацию ссылок и комментарии другим СМИ было возбуждено 19 протоколов, это были «Важные истории»*, The Insider*, «Проект»*, «Дождь»*, «Новая газета Европа»* и Радио Свобода*, а также два неназванных медиа.

Самое частое наказание по подобным делам — штраф. «Север.Реалии» нашли 138 протоколов, по которым был назначен штраф, в абсолютном большинстве случаев он составлял 5 тысяч рублей, то есть был минимальным.

Самые большие штрафы, обнаруженные изданием, назначались за хранение книг. В ноябре 2023 года на Европейский университет в Петербурге составили два протокола об участии в деятельности «нежелательной» организации и оштрафовали на 70 тысяч рублей. Поводом стали найденные в библиотеке книги о древнекитайских философах, музеях Петербурга, культурных различиях и глобализации. Они были изданы при поддержке института «Открытое общество» фонда Сороса, который объявили «нежелательным» в 2015 году, и Института Кеннана — программы Международного научного центра имени Вудро Вильсона, которому этот статус присвоили в 2022 году.

Общая сумма штрафов по данной статье может достигать 1 миллиона 100 тысяч рублей. Это минимальная оценка, так как еще по 45 протоколам наказание неизвестно.

В 2015 году Владимир Путин подписал закон о «нежелательных» организациях. Ими стали признавать иностранные или неправительственные (НПО) организации, которые, по версии властей, представляют угрозу конституционному строю России и безопасности государства.

В 2022 году в закон внесли поправки. Власти разрешили себе преследовать граждан за нарушение закона о «нежелательных» организациях также за границей. Например, если кто-то присутствовал на мероприятии или публиковал ссылки, находясь за рубежом.

В июле Госдума приняла поправки к закону, согласно которым теперь могут признавать «нежелательными» и организации, учрежденные правительствами других государств.

Признание проходит во внесудебном порядке, кого внести в список — решает Генпрокуратура по согласованию с МИДом. Четких критериев для признания в законе нет.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

