Мать и дочь погибли в ДТП с военным грузовиком в Белгородской области

Как пишет «Пепел», 11 августа в Ивнянском районе военный грузовик, который двигался с огромной скоростью, столкнулся сначала с красной легковушкой на встречной полосе, а после этого врезался в машину, в которой ехала женщина с младшей дочерью.

«Представьте себе скорость, с которой он двигался, если от нашей машины осталась груда металла, у нее вырвало мост, на похоронах я не видела лица мамы, [у нее] сильные повреждения, — рассказала старшая дочь погибшей Анастасия Семенченко.

По ее словам, следователи сказали родным, что в аварии никто не виноват, а о гибели родных им долгое время не сообщали. «Вся семья названивала девочкам с 18:11, потому что они должны были из Ивни сразу поехать домой в село Новенькое, никто не сообщил нам о их смерти! Телефоны были включены, я лично звонила, и только в 19:49 трубку взяла женщина и сообщила [об их гибели]», — рассказала Семенченко.



Девушка обращалась в местные каналы и паблики, чтобы они написали о гибели ее мамы и сестры, но там ей сказали, что «телеграм-каналам нельзя публиковать аварии с участием военной техники».

За последние месяцы военные стали виновниками как минимум четырех ДТП со смертельным исходом. В ночь с 31 мая на 1 июня в Белгородской области пьяные военные на танке врезались в автомобиль и попытались скрыться с места преступления. Водитель машины погиб на месте, а официальной информации о происшествии не было в сводках МВД. В конце июля танк переехал «Ниву», которая двигалась по главной дороге с соблюдением всех правил безопасности. Танк выезжал с поворота и, не уступив дорогу «Ниве», переехал машину. Водитель «Нивы» скончался на месте. Через несколько дней военный «Урал» стал виновником ДТП со смертельным исходом, однако, как и во всех остальных случаях, власти официально не подтверждали аварию.



Фото: Пепел